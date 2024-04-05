NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Ученые из университетской больницы Бордо во Франции обнаружили, что препарат для лечения диабета и ожирения из класса агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (примером выступает Оземпик) может замедлять прогрессирование болезни Паркинсона.