NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Ученые из университетской больницы Бордо во Франции обнаружили, что препарат для лечения диабета и ожирения из класса агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (примером выступает Оземпик) может замедлять прогрессирование болезни Паркинсона.
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