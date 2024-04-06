«Отчаянная атака»: как сенат США планирует надавить на палату представителей для одобрения помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер объявил, что «вне заседаний» сенаторы продолжат оказывать давление на конгрессменов, чтобы они вынесли решение по законопроекту, включающему помощь Украине, который ранее был одобрен сенатом.