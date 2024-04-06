RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 267 подписчиков

«Отчаянная атака»: как сенат США планирует надавить на палату представителей для одобрения помощи Украине

«Отчаянная атака»: как сенат США планирует надавить на палату представителей для одобрения помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер объявил, что «вне заседаний» сенаторы продолжат оказывать давление на конгрессменов, чтобы они вынесли решение по законопроекту, включающему помощь Украине, который ранее был одобрен сенатом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх