«Отчаянная атака»: как сенат США планирует надавить на палату представителей для одобрения помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер объявил, что «вне заседаний» сенаторы продолжат оказывать давление на конгрессменов, чтобы они вынесли решение по законопроекту, включающему помощь Украине, который ранее был одобрен сенатом.
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