Церковные праздники 7 февраля: день памяти святителя Григория Богослова и иконы Божьей матери «Утоли моя печали»

7 февраля — день особой духовной значимости для православных верующих. В этот день церковь почитает святителя Григория Богослова, одного из величайших учителей христианской веры, чьи труды до сих пор служат источником мудрости и наставления.
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