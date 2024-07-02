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Иностранцу грозит пожизненный срок за создание нарколаборатории в Подмосковье

Иностранцу грозит пожизненный срок за создание нарколаборатории в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Правоохранители задержали 29-летнего иностранца, который организовал нарколабораторию и планировал сбывать их на территории Дальнего Востока, сообщила во вторник, 2 июля, пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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