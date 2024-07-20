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Царьград

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В Анапе ввели аварийный график отключений электричества для нескольких улиц

В Анапе ввели аварийный график отключений электричества для нескольких улиц

Мера будет действовать с 18 по 21 июля с 11:00 до 20:00.С сегодняшнего дня в Анапе и других курортных городах вводится график аварийного ограничения режима потребления электроэнергии, введённый филиалом ПАО "Россети Кубань".

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