Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в марте 2024 года, и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Суд признал политика-либерала Бориса Надеждина банкротом
Комментарии
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С
Станислава
Ещё один ворюга либерпроститутка. Пора таких закрывать с конфискацией имущества, а лучше обнулять со всей воровской семейкой.
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4 час.
Пожалуйста зарегистрируйся donchenko
А за свой базар в период президентской кампании 2024 года "безнадеждин" ответит?
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3 час.
Людмила Большакова
А почему то не жалко, довыёживался.
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2 час.
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