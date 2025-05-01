Суд признал политика-либерала Бориса Надеждина банкротом

Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в марте 2024 года, и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.