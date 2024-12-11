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Берзек (Берзег) Хаджи Исмаил Догомуко

Берзек (Берзег) Хаджи Исмаил Догомуко

Берзек (Берзег) Хаджи Исмаил Догомуко. Берзек (Берзег) Хаджи Исмаил Догомуко (Хаджи Берзек) - один из самых известных убыхских лидеров, длительное время возглавлял антиколониальную борьбу причерноморских убыхов и черкесов.

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