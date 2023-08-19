«Начало всех пороков и венец всех добродетелей».

Как Аристотель, Малевич, Кафка и другие оправдывали лень 20 августа отмечается Всемирный день лени, учрежденный в 1984 году в последний день Фестиваля промышленности, торговли и культуры в Колумбии и постепенно получивший международное признание.
Как Аристотель, Малевич, Кафка и другие оправдывали лень 20 августа отмечается Всемирный день лени, учрежденный в 1984 году в последний день Фестиваля промышленности, торговли и культуры в Колумбии и постепенно получивший международное признание.
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