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Чарльз Баркли о Зайоне Уильямсоне: «Нельзя приводить себя в порядок во время сезона. Это надо сделать летом»

«Мне очень нравится Зайон. Он напоминает меня. Но он значительно более взрывной, атлетичный. Чем раньше он приведет себя в форму, тем лучше он будет.

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