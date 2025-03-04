Российская армия освободила шесть поселков и продвигается к Малой Локне

В Курской области по информации из Telegram-канала происходит значительное продвижение российской армии: за неделю освобождено шесть поселков, армия приблизилась к Малой Локне, где уничтожены ключевые опорные пункты ВСУ, а их логистика взята под контроль.
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