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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион мира по рыбалке Билан о критике за отказ вернуться на Украину: «Поддержка была очень высокая – 90%. Я увидел, сколько умных и думающих людей еще есть»

Ранее стало известно, что украинский спортсмен решил не возвращаться в свою страну после соревнований в Италии.

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