РБК: большинство россиян сочли слишком большим число мигрантов в их регионах

Большая часть россиян из разных регионов в ходе опроса выразили мнение, что в их субъектах проживает слишком много мигрантов — такой ответ дали 80% респондентов, которые приняли участие в исследовании hh.
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