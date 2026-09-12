Британская армия тестирует лошадей в камуфляже для разведки, — Telegraph Военнослужащие полка королевской конной гвардии провели ежегодные учения на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир, где отрабатывали разведку верхом, передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми.