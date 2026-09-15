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Царьград

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Экс-губернатора Смирнова обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Экс-губернатора Смирнова обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, осуждённый по делу о мошенничестве и взятках, теперь занимается пошивом формы в колонии № 5 в Нарышкино.

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