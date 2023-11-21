Зима близко: как ухаживать за кожей в холодный период

Зима — время, когда нашей коже требуется особенно бережный подход. Низкие температуры, ветер и сухой воздух в помещениях могут сделать эпидермис чувствительным, лишить его упругости и стать причиной шелушений.
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