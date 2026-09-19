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Царьград

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Reuters: Anthropic выпустит новую ИИ-модель перед выходом на биржу

Reuters: Anthropic выпустит новую ИИ-модель перед выходом на биржу

Anthropic планирует выпустить новую ИИ-модель перед своим IPO после выборов в Конгресс 3 ноября. Это шаг компании направлен на удержание лидерства перед OpenAI, которая недавно представила GPT-6 Astra.

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