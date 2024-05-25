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Менеджер Царукяна: «Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев – Порье»

«Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев – Порье», – заявил Саят Абдрахманов. Напомним, атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Царукяна за нападение на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры.

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