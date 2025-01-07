Сийярто: цены на топливо выросли на 20% из-за прекращения транзита газа из РФ

Прекращение транзита российского газа со стороны Украины привело к росту цен на топливо в Европе на 20%, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Киева остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС).