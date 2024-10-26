"У нас баронов нет": Текслер провёл совещание сразу после похорон в Коркино

Речь шла об убийстве женщины-таксиста и жалобах граждан на цыганскую диаспору.Сразу после похорон убитой в Коркино женщины-таксиста губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации с этнической диаспорой и многочисленными жалобами на нее горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии