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"У нас баронов нет": Текслер провёл совещание сразу после похорон в Коркино

"У нас баронов нет": Текслер провёл совещание сразу после похорон в Коркино

Речь шла об убийстве женщины-таксиста и жалобах граждан на цыганскую диаспору.Сразу после похорон убитой в Коркино женщины-таксиста губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ситуации с этнической диаспорой и многочисленными жалобами на нее горожан.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Пока гром не грянет , мужик не перекрестится . Так и этот Текслер. Ведь наверняка знал чем эта цыганская шушера занимается. Не на луне же жил, а если не знал значит плохонький он губернатор.
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