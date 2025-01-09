Смоленский стадион «Спартак» передают спортивной школе

Власти изымают объект для государственных нужд Правительство Смоленской области издало постановление «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд Смоленской области».
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