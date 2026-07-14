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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам объяснили, какие водоемы лучше обходить стороной летом

Россиянам объяснили, какие водоемы лучше обходить стороной летом

С начала сезона специалисты исследовали более 87 тысяч проб воды, а также около 11,6 тысячи проб песка и гравия Купаться не стоит в водоемах, где обитают водоплавающие птицы, цветет вода или у берега много водорослей.

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