Россиянам объяснили, какие водоемы лучше обходить стороной летом

С начала сезона специалисты исследовали более 87 тысяч проб воды, а также около 11,6 тысячи проб песка и гравия Купаться не стоит в водоемах, где обитают водоплавающие птицы, цветет вода или у берега много водорослей.
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