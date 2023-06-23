Всего 1 ложка в стиралку —"деревянные" полотенца мигом станут мягкими и сияющими

Многим хозяйкам знакома проблема на кухне, когда полотенца очень быстро становятся "деревянными". Некоторые женщины моментально отправляют такие полотенца в мусор, тратя потом лишние деньги на новые.
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