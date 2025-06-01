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Царьград

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РФС отказал "Химкам" в лицензии: клубу предстоит сезон в Первой лиге

РФС отказал "Химкам" в лицензии: клубу предстоит сезон в Первой лиге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов комментирует ситуацию вокруг подмосковных "Химок". РФС отказал клубу в лицензии на участие в РПЛ на сезон 2025/26.

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