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Военное обозрение

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1204. Константинополь: «после бала»

1204. Константинополь: «после бала»

Ворвавшись в город, пилигримы устроили резню в прибрежных районах Золотого Рога. Основная часть ромейского войска со знатными командирами отошли к Влахернскому дворцу, меньшая — с императором в глубь города.

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