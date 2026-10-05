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Систему оповещения проверят в Барнауле 7 октября

Систему оповещения проверят в Барнауле 7 октября

Прерывистое звучание сирен в течение трех минут - это сигнал "Внимание всем!" В Барнауле в среду утром, 7 октября, с 10:40 до 10:43 пройдет проверка региональной и местной систем оповещения населения, сообщает мэрия.

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