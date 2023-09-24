Meerflieger

"...Пенсионерка вышла на улицу в красной куртке и бесследно исчезла в Уссурийске..."(с) Млять, по ипанутому заголовку можно подумать, что если бы она вышла в синей куртке, то давно вернулась бы... Дебилы егэшные...