Пенсионерка вышла на улицу в красной куртке и бесследно исчезла в Уссурийске

В Уссурийске с 18 сентября разыскивают 75-летнюю Раиса Иванову. Известно, что женщина шесть дней назад ушла из дома по улице Владивостокское шоссе, 119б и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПримПоиск.
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