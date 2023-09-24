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Пенсионерка вышла на улицу в красной куртке и бесследно исчезла в Уссурийске

Пенсионерка вышла на улицу в красной куртке и бесследно исчезла в Уссурийске

В Уссурийске с 18 сентября разыскивают 75-летнюю Раиса Иванову. Известно, что женщина шесть дней назад ушла из дома по улице Владивостокское шоссе, 119б и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПримПоиск.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Пенсионерка вышла на улицу в красной куртке и бесследно исчезла в Уссурийске...&quot;(с)    Млять, по ипанутому заголовку можно подумать, что если бы она вышла в синей куртке, то давно вернулась бы... Дебилы егэшные...
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