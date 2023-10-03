NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cl605
    Причем здесь "Туполев"? Проектом "руководит" сын покойного Генерального Конструктора "Туполева", Саша Климов, а финан...Амбициозный проек...
  • Михаил Васильев
    Читать надо то, что накарябал!Амбициозный проек...
  • Андрей nirVAna
    ЭЛЕПС ПО МИМО ВМЕЩАЕМОСТИ ЕЩЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕАмбициозный проек...

Мощный блок питания

Мощный блок питания

﻿﻿Рисунок 1. Предлагаемый источник питания является низкочастотным (НЧ), значительной мощностью и может быть использован в домашней мастерской или лаборатории в качестве блока питания (БП) небольших установок высокочастотного (ВЧ) отопления; Трансформатор блока питания может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные устройства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх