Мощный блок питания

﻿﻿Рисунок 1. Предлагаемый источник питания является низкочастотным (НЧ), значительной мощностью и может быть использован в домашней мастерской или лаборатории в качестве блока питания (БП) небольших установок высокочастотного (ВЧ) отопления; Трансформатор блока питания может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные устройства.