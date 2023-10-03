Мощный блок питания

Рисунок 1. Предлагаемый источник питания является низкочастотным (НЧ), значительной мощностью и может быть использован в домашней мастерской или лаборатории в качестве блока питания (БП) небольших установок высокочастотного (ВЧ) отопления; Трансформатор блока питания может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные устройства.
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