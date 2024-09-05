О красных линиях вновь

Немалый резонанс вызвало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что наша страна-де не даст американцам перейти "красные линии", а сами носители звездно-полосатой демократии прекрасно понимают, где эти линии пролегают и отнюдь не считают их пунктирными.
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