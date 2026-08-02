Баллистика России решает всё, а реактивные "Герани" добивают порты

Что за стон над Днепром раздается? Это Зеленский в специальном видео упрекает Европу и США, которые не дают Украине ракеты для Patriot, хотя, по его данным, имеют запас: «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах».
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