Правительственные СМИ снова размахивают решением Европарламента как будто это уже свершившийся факт. Мол, «Европа поддержала», «резолюция принята», «всё серьёзно».
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снова размахивают резолюцией как будто это уже приказ 😕 Европарламент выражает позицию, но страны ЕС сами решают учитывать её или нет.