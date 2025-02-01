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Татар-информ

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В РТ продолжается работа над списками домов в рамках расширения программы капремонта

В РТ продолжается работа над списками домов в рамках расширения программы капремонта

В Татарстане продолжается работа по составлению перечней многоквартирных жилых домов, которые будут дополнительно приведены в порядок в текущем году в районах республики в связи с расширением программы капитального ремонта.

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