"Русофобы разоряют нас". Французы возмутились новой помощью НАТО Украине

Eduard

Сам смысл "помогать" стране ,где был переворот,где сбили самоиет с гражданами ЕС уже повод дл смеха.Так американцы помогали душманам в войне с СССР,а потом сами с ними 20 лет воевали.Бессмыслица неюправда ли? Хотя Апад не даром деньги дает,а надеясь на территории Украины!