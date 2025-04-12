11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла 27-я встреча формата "Рамштайн", созданного западными странами для помощи Украине.
"Русофобы разоряют нас". Французы возмутились новой помощью НАТО Украине
Комментарии
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Eduard
Сам смысл "помогать" стране ,где был переворот,где сбили самоиет с гражданами ЕС уже повод дл смеха.Так американцы помогали душманам в войне с СССР,а потом сами с ними 20 лет воевали.Бессмыслица неюправда ли? Хотя Апад не даром деньги дает,а надеясь на территории Украины!
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15 час.
Балу -
"Президент Зеленский ... призвал разработать план развертывания миротворческого контингента после окончания боевых действий."... А для чего нужен иностранный миротворческий контингент на территории России?...
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10 час.
Александр Дубков
какой допинг у комика наркоши -людоеда
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9 час.
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