Аргументы недели В Башкирии 19-летняя девушка пыталась взорвать промышленное предприятие в Стерлитамаке.
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Человеку который говорит о смене задолбавшей всех власти,с обвинением в терроризме/экстремизме дают куда больше, чем этой за подготовку реального террористического акта?
Чего у нас с законами и с теми кто должен/обязан следить за соблюдением их?
Хотели "свободы" и дерьмократии? Наслаждайтесь!
Судей пора менять ! Совсем от вседозволенности зажрались!
Ой дура,дура....
То что эта дура угробила свою судьбу на всю оставшуюся жизнь, это наверняка. А вот то что наши суды стали до беспреличия гуманными, это факт!
Так студенка или школьница? Студентка химик вполне могла бы.
А как так? за фразу в интернете людям дают столько, а то и больше. А тут ? Сколько людей могло погибнуть? Да она через 4 года выйдет и опять?
Я в 19 в армию пошёл... долг Родине отдать, а прошмандовка решила Родиной торговать и получить за это богатенького Буратину у тёплого моря... И сразу вопрос... - А почему не условно и колонии поселения? Так же ещё гуманнее для потенциальной убийцы? У неё мама... прокурор?
К вопросу о сознательности граждан.
С 19 по 26 ноября Свердловское управление ФСБ имитировало в соцсетях работу вербовщиков СБУ, предлагая легкий заработок и приглашение в чат-бот.
Далее в чат-боте людей вовлекали в сценарии противоправной деятельности — от курьерских доставок до актов саботажа и дестабилизации городской инфраструктуры.
Из 28.800 просмотревших объявления, 176 человек перешли в чат-бот. И там 10 человек дошли до "финала", приняв участие в противоправной деятельности.
Это за одну неделю, в одном субъекте РФ. Десять готовых террористов СБУ. Это после нескольких лет войны, после терактов и убийств, после множества арестов террористов и длительных сроков.
Есть о чем задуматься. Где-то мы конкретно недорабатываем.
Сотрудникам ФСБ респект за отлично проделанную и масштабную работу. Этот опыт стоит расширять на всю страну и переводить на регулярную основу.
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