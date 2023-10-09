Как выглядит "Мисс-России — 2023" Маргарита Голубева и что о ней известно?

Корону победительницы завоевала 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Финал конкурса красоты "Мисс Россия — 2023" состоялся в Москве 8 октября, лучшей из лучших признана 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева.
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