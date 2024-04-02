Краснодарская компания разработала систему подавления беспилотников

Устройство уже протестировали в зоне СВО.Группа инженеров во главе с Александром Каминым разработали систему подавления БПЛА "Оринтолог-1М+", которую военнослужащие протестировали и придумали собственное название - "Утюг".
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