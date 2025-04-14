Мишустин утвердил стратегию в интересах старшего поколения до 2030 года

МП

Михаил Пантюхин

Мне "нравится " слышать о "категориях", те, кто штаны протирал в кабинетах у них пенсии аж до 100 000 и более, а те, кто пахал в поте лица и здоровье потерял на 35 000 в лучшем случае выживать будете - вот реформаторы добились и ещё 5 лет своровали у каждого и никакого прироста к "заоблачной" пенсии для простого народа, кроме своих содержание от 1 000 000 в месяц, М. Мишустин считает это справедливым???