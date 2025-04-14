Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, важно создавать условия для их самореализации, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков.
Мишустин утвердил стратегию в интересах старшего поколения до 2030 года
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Мне "нравится " слышать о "категориях", те, кто штаны протирал в кабинетах у них пенсии аж до 100 000 и более, а те, кто пахал в поте лица и здоровье потерял на 35 000 в лучшем случае выживать будете - вот реформаторы добились и ещё 5 лет своровали у каждого и никакого прироста к "заоблачной" пенсии для простого народа, кроме своих содержание от 1 000 000 в месяц, М. Мишустин считает это справедливым???
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3 час.
Людмила Фирстова
Пан Пантюхин, а вам что переживать, раз указал свою кличку "Пан"?
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3 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Я завидую тем у кого пенсия 35000. У меня стаж 36 лет и инвалидность получила на работе. А пенсия только 24000.
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2 час.
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