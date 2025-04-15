Трамп сокращает десятки тысяч сотрудников налоговой службы США

Около 22 тысяч сотрудников налогового управления США (IRS) согласились уволиться в рамках инициативы администрации Дональда Трампа по сокращению численности госслужащих, сообщает 15 апреля издание New York Times.
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