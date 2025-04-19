Овечкин получил подарок от давних соперников, русский вундеркинд довел до безумия Канаду. Как дела у наших в НХЛ

Заглянули в соцсети.Регулярный чемпионат НХЛ закончился, каждая из команд сыграла по 82 матча, все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли определены.
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