В Польше рассказали о подготовке Варшавы к новому конфликту

Rzeczpospolita: Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине Польша многократно наращивает производство оружия из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.
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