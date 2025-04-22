Генерал Лебедь на Афганской войне: как на самом деле он там отличился

Чем известен Александр Лебедь? Яркий политик 90-х — популярный, харизматичный и оппозиционный. За свою «властную» карьеру он успел побывать депутатом, председателем Совета Безопасности РФ и губернатором, а также занять третье место на президентских выборах.
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