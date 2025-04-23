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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Справка об учете мнения граждан по вопросу административно-территориального устройства.

Справка об учете мнения граждан по вопросу административно-территориального устройства.

Для выяснения мнения граждан при решении вопросов административно-территориального устройства Бобруйским районным исполнительным комитетом в общественно-политической газете Бобруйского района ´Трыбуна працы´ от 12 марта 2025 г.

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