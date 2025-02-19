Полнометражный фильм по “Острым козырькам” не станет финалом истории Несмо...

Полнометражный фильм по “Острым козырькам” не станет финалом историиНесмотря на предположение, что полнометражный фильм по “Острым козырькам” поставит точку в истории семьи Шелби, его создатель Стивен Найт намекнул, что история еще далека от завершения.
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