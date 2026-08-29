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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 9-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 5150 м и финишем в подъем первой категории

30 августа пройдет девятый этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 9-й этап Вильяхойоса – Альто де Айтана 187,4 км Профиль / Карта Начало – 13:26 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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