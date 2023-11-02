CNN: Разведка США полагает, что Иран хочет избежать горячей войны с Израилем

Американское разведсообщество в настоящее время полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с этой страной или Соединенными Штатами.
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