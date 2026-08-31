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Курские новости

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Куряне жалуются на сложности записи в детскую стоматологию

Куряне жалуются на сложности записи в детскую стоматологию

Запись осложнилась из-за подготовки детей к школе и профилактических осмотров. Для решения проблемы увеличили время работы врачей и ввели ручную запись.

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