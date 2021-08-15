Кому кланяться знает Евстифеев?

Автор: Елена Граничева, Вчера в 09:31 Заявление депутата Республики Марий Эл Владимир Кожанова о том, что нужно кланяться начальству, вызвало вопрос, от себя ли говорил народный избранник? Скажутся ли скандальные призывы депутата из Марий Эл Владимира Кожанова на карьере губернатора региона? Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Республике Марий Эл, депутат парламента Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами заявил, что каждому при встрече с каким-либо начальником надо кланяться, потому мол, "всякая власть от бога".