Игра Uma Musume Pretty Derby про девочек-лошадок заработала 2,4 миллиарда баксов Мобиль...

Игра Uma Musume Pretty Derby про девочек-лошадок заработала 2,4 миллиарда баксовМобильная “гача” про девушек-лошадок Uma Musume Pretty Derby, созданная на основе популярной манги и аниме, смогла заработать 2,4 миллиарда долларов за три года с момента своего релиза 24 февраля 2021-го.