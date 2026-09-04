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Газета.ру

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ТАСС: Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5 и 6 сентября

ТАСС: Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5 и 6 сентября

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 2026 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 и 6 сентября нанесут визиты в Москву и Киев, сообщает ТАСС.

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