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Россиянам объяснили процесс возврата водительских прав после лишения

Россиянам объяснили процесс возврата водительских прав после лишения

Для возврата водительского удостоверения после лишения гражданин обязан сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и уплатить все наложенные штрафы .

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