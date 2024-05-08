В Алексеевском районе прошла 50-я, юбилейная выставка собак охотничьих пород Мероприятие прошло рядом с хутором Стеженским на пристани «Гулевой».
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В Алексеевском районе прошла 50-я, юбилейная выставка собак охотничьих пород Мероприятие прошло рядом с хутором Стеженским на пристани «Гулевой».